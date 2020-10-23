Kahramanmaraş'ta eğitim öğretime başlayan açık hava sınıfı tam not aldı!

Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına alma, daha güvenli bir ortam oluşturma amacıyla Doğukent Anaokulu bahçesinde ki doğal alan düzenlenerek eğitim-öğretim için açık sınıf haline getirildi.

Görüntüsüyle ilgi uyandıran sınıfta sosyal mesafeli olarak dersler anlatılıyor.

Bunun yanında çocukların kapalı alana nazaran bir nebze daha fazla korunması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan okul öğretmenlerinden Özge Mert pande mi sürecinden dolayı böyle bir çözüm yolu bulduklarını belirtti.

Doğukent Anaokulu Okul Müdürü Mevlüt Mirzabeyoğlu sınıfın son haline kadar yürütülen süreç hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ise öğrenci ve öğretmenlerin sağlığının çok önemli olduğuna dikkat çekti.