Kahramanmaraş'ta ‘Eğitim Tarihi Müzesi'

Müzede, geçmişte lisede kullanılan tarihi materyaller, araç ve gereçlerin yanı sıra okulun açılması için osmanlı devleti tarafından gönderilen maraş sultaniyesi sancağı da bulunuyor.



Özellikle 7 Güzel Adam’ın eğitim gördüğü ve kara lise olarak bilinen okulda Kudüs Şairi Nuri Pakdil, Rasim Özdenören ve Mehmet Akif İnan’a ait fotoğraflar ve o dönemde kullandıkları belgeler de bulunuyor.