Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli!

Kahramanmaraş Valisi tarafından, konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamı kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden engelli ve hamile memur ve diğer kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.