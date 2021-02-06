Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü, polisten kaçmaya çalışırken yaralandı
Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aracını bıraktıktan sonra duvardan atlamaya çalışırken yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2021, 22:42
Haydar Bey Mahallesi'nde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sırasında bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yakalanacağını anlayınca motosikleti yol ortasında bırakıp bir binanın istinat duvarından atlamak istedi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
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