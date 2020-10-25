Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı

Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 15:05
Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı

S.M.T. (19) yönetimindeki 07 AIC 375 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda seyir halindeki iki araca çarptı.

Savrulan otomobil, park halindeki 4 araca da çarparak hasar verdi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Araç sahiplerinin sürücüye tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı.

#Kahramanmaraş #ehliyetsiz sürücü #trafik kazası
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