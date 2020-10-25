Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı.

S.M.T. (19) yönetimindeki 07 AIC 375 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda seyir halindeki iki araca çarptı.



Savrulan otomobil, park halindeki 4 araca da çarparak hasar verdi.



Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.



Araç sahiplerinin sürücüye tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı.