Kahramanmaraş'ta ekipler karla mücadeleye devam ediyor!
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle evleri yıkılmak üzere olan çifti jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.
Kırsal Dedeler Mahallesi'nde 74 yaşındaki eşi Latife Saat ile yaşayan Mehmet Saat, toprak evlerinin kar ve tipi nedeniyle çökme tehlikesi bulunduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, yaşlı çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.
Öte yandan Türkoğlu ilçesinde kara saplanan ambulans, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Uzun söğüt Mahallesi'nde, 112 Acil Çağrı Merkezine bir kişinin rahatsızlandığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplandı.
Bölgeye yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.
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