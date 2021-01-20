Kahramanmaraş'ta ekmeğe zam geldi

Uzun bir süredir fiyat tarifesi 1,25 TL olan 200 gram somun ekmeğin fiyatı yüzde 20 oranında arttırılarak 1,50 TL oldu. Buna göre, 400 gram somun ekmeği 3 TL, bin gram somun ekmeği ise 7,50 TL olarak güncellendi.



