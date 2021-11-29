Kahramanmaraş'ta ekmek fiyatlarında yeni zam gündemde!

Kahramanmaraş Fırıncıları Odası Başkanı Erol Güneş, başta un olmak üzere ekmek imalatında kullanılan malzemelere gelen zamların ekmek fiyatına yansıtılamadığından dolayı 30 üzerinde pide fırını ve 3 somun fabrikasının kapandığını duyurdu.



Bu sayının ilerleyen günlerde artabileceğini söyleyen Başkan Güneş, “Fırıncıların ayakta kalabilmesi için Kahramanmaraş’ta ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş veya 3 TL olması gerekiyor” dedi.



