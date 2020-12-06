Kahramanmaraş'ta ekmek israfı yarı yarıya düşürüldü!

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından fırıncılar muaf tutuldu.

KAHRAMANMARAŞ 06.12.2020, 15:44 06.12.2020, 19:58

Vatandaşlar belirlenen saatlerde kendilerine en yakın ekmek büfesi ya da fırından ekmeklerini temin etmeye devam ediyorlar.

Bu kısıtlamada vatandaşlar kaos yaratmadan ekmeklerini temin edebilirlerken ekmek israfınında önüne geçildi.

Ekmek israfının düştüğünü belirten fırıncı esnafı Furkan Palalı vatandaşların bu kısıtlamada daha duyarlı davrandığını belirtti.

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