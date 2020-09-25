Kahramanmaraş'ta el emeği göz nuru halılar ilmek ilmek işleniyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği halı dokuma kursları tarihi Dulkadiroğlu Konağı’nda devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin restore etmiş olduğu Üdürgücü Konağında halk eğitim merkezinin açmış olduğu halı dokuma kursunda kadınlar satışa sunacakları halıları elleriyle dokuyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay’ında destek verdiği kursa artık Suriyeli mülteci kadınlarda katılım sağlıyor.

Yaklaşık bir halıyı 3-4 ayda elleriyle ince ayrıntısına kadar dokuyan hanımlar el emeklerini aile bütçesine katkı sağlamak için satıyorlar.

Burada açıklamalarda bulunan Halı Dokuma Kursu eğitmeni Hatice Işık ev hanımlarının aile bütçelerine destek çıkmaları için burada halı dokuduklarını belirtti.

Suriyeli mülteci Munteha Kara yaptığı açıklamada halı dokumanın zor ama güzel bir meslek olduğunu dile getirdi.

HABER – EMRE ATAÇ