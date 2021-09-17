Kahramanmaraş'ta el emeği, göz nuru ürünler sergilendi!
Kahramanmaraş Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi, kentin alışveriş merkezinde minyatür sergisi düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 17.09.2021, 17:58 17.09.2021, 19:20
El emeği göz nuru ürünlerin sergisine İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemal Boz, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitir Okur, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı
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