Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 15.09.2021, 09:18
Terziler Sitesi'ndeki iş yerinin çatısında demir kesimi işiyle uğraşan Mustafa Gök (47), demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Gök, kurtarılamadı.
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