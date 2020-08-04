Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı!

Kaza, Elbistan-Göksun kara yolu Karaelbistan mahallesi sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Gül (22) idaresindeki 34 CKE 169 plakalı otomobil ile Göksun yönüne ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. O anda yolun boş olması olası bir faciayı önledi. Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.