Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 27.11.2020, 00:00
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan kişi tutuklandı

Doğu Çevre Yolu'nda Kemal Kozan (34) idaresindeki elektrikli bisiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Y.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün Kemal Kozan (34) idaresindeki elektrikli bisiklete, Doğu Çevre Yolu'nda bir otomobil çarpmış, kazada ağır yaralanan Kozan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazaya karışan araca ait bir tampon parçası bulmuş, aracın markasını belirleyen polis, MOBESE kameralarından elektrikli bisiklete çarpan sürücünün Y.P. (29) olduğunu belirlemişti.

Babasına ait oto tamirhanesinde çalışan ve ehliyetine 3 yıl önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu tespit edilen Y.P, Yeni Sanayi Sitesi'nde gözaltına yakalanırken, kazaya karışan 46 ADC 800 plakalı araç da Y.P'nin çalıştığı tamirhanenin yakınlarında bulunmuştu.

#Kahramanmaraş #tutuklama
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:17
Öğle 12:25
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7