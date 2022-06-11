Kahramanmaraş'ta elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden ve polise direnen şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2022, 09:44 11.06.2022, 15:45
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden ve polise direnen şüpheli gözaltına alındı.
Menderes Mahallesi'nde bir kişinin elindeki tüfekle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Şüpheli M.A. (28), polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla ikna edilerek teslim oldu.
Eylem sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede önlem aldı.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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