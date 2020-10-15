Kahramanmaraş'ta elma hasadı başladı!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yetişen ve tat, aroma, renk ve sertlik gibi kalite özellikleri oldukça yüksek olan Göksun elmasının hasat zamanı geldi.

“Meyvenin Alâsı, Göksun’un Elması” temasıyla yapılan tanıtım çalışmalarıyla, ülke genelinde tanınır hale gelen ve bölgenin kendine has iklim özellikleri nedeniyle tat, aroma, renk ve sertlik gibi kalite özellikleri oldukça yüksek olan Göksun Elması hasat ediliyor.

Elma hasadıyla ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak üzere Göksun ilçesine bağlı Çardak mahallesine ziyarette bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Müdür Yardımcısı Salih İnan ve Göksun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, elma üreticileri, soğuk hava deposu işletmecileri ve tüccarla görüşme gerçekleştirerek sektörün genel durumuyla ilgili bilgi aldı.