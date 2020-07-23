Kahramanmaraş'ta emekçi işçiler 800-900 derecelik sıcak ocakların başında çalışıyor!
İzlemiş olduğunuz görüntülerde alın teri nasıl olur ve ekmek parası nasıl kazanılırın örneğini görüyorsunuz.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2020, 16:07 23.07.2020, 17:52
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Kahramanmaraş’ta hava sıcaklarının 40 dereceyi bulduğu şu günlerde Yeni Sanayi Sitesi’nde ekmeğinin peşinde insanlarımız zorlu iş şartlarına ve sıcaklara göğüs geriyor.
Bunun tek nedeni ise ekmek parası.
Kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken emekçi işçiler 800-900 derecelik sıcak ocakların başında çalışmalarına devam ediyor.
Elenen alüminyum cürufları, makinalarda çekiliyor ardından ocaklarda eritilip külünçeler haline getiriliyor. Sonrasında çeşitli işlemlerden geçerek çaydanlık kulpları, kazan gibi ev gereçleri haline geliyor ve vatandaşların kullanımına sunuluyor.
Haber: Murat Baltacı
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