 Kahramanmaraş'ta 'En iyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı yapıldı. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından annelere yönelik görsel sunumlar yapıldı.

Bu mücadelede polisiye tedbirlerin yanında annelere de önemli bir görev düştüğü belirtildi.

Programda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Müdürlüğünün narkotik suçlarla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini ve bu kapsamda 2020 yılında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalanan 322 şüpheliden 204'ü tutuklandığını, aynı dönem içerisinde 874 kişiye narkotik madde kullanmaktan adli işlem yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'nin bu çalışmalarda önemli bir yer tutacağını belirten Vali Coşkun, "Bakanlığımızca uyuşturucu bağımlıları üzerinde yapılan son araştırmada, bağımlıların yüzde 90'a yakınının annesinin ev hanımı olduğu, madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında, ilk sıranın yüzde 47,5 ile kendi evi çıktığı ortaya çıkmıştır. Bu gerçek polisiye tedbirlerin yanında annelere düşen görev ve sorumluluğu daha da arttırmaktadır." dedi.

Annelerin evde çocukların davranışlarını izlemesi gerektiğini anlatan Coşkun, kimlerle arkadaşlık yaptıklarının takip edilmesini, çocuklarla iletişim kurarken göz temasının asla kopartılmamasını, her ne koşulda olursa olsun çocuklardan sevgi ve şefkatin esirgenmemesini istedi.

Coşkun, proje kapsamında şehrin her mahalle ve semtinde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüleceğini, kamu kurum ve kuruluşlarının da ailelerin çocuklarını narkotik maddelerden nasıl koruyacağına ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.