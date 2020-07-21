Kahramanmaraş'ta engel tanımayan aşka engel tanımayan hizmet!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç’in en mutlu günlerinde yanlarında oldu.
Ortopedik engelli Gaziantepli Filiz Sevinç ve görme engelli olan Kahramanmaraşlı Fatih KURTGÖZ aşklarını mutlulukla taçlandırarak Gaziantep’te yaptıkları düğünle dünya evine girdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurtgöz çiftinin bu mutlu gününde destek olabilmek adına Engelli Hizmet Aracını gelin arabası olarak süsledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtgöz çiftine mutluluk dileklerini iletti.
“İnandık ve sevgimizin peşinden gittik”
Duygularını özlü sözlerle ifade eden gelin Filiz Sevinç; “Bu devirde gerçek aşkı bulmak çok zor ama biz inandık ve sevgimizin peşinden gittik. Sevince her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gördük. Engelli Hizmet Aracını süsleyerek gelin arabası olarak gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beyefendiye çok teşekkür ederiz." diye konuştu. Damat Fatih Kurtgöz ise mutluluğunun tarif edilemeyecek kadar güzel olduğunu söyledi. Ayrıca “Büyükşehir Belediyemizin bu mutlu günümüzde yanımızda olması bizi ziyadesiyle mutlu etti.” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
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