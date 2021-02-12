Kahramanmaraş'ta engelli bireylere yardım iddiasıyla dergi satan kişilere ceza
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde engelli bireylere yardım topladıklarını iddia ederek dergi satan 2 kişiye 204'er lira para cezası uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2021, 23:33
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Trabzon Bulvarı'nda yoldan geçen vatandaşları durdurarak dergi satmaya çalışan iki kişiyi durdurdu.
Yanlarındaki dergiyi engellilere yardım yaptıklarını iddia ederek satmaya çalışan gençlere zabıta tutanak tutarak 204'er lira ceza yazdı.
Bunun üzerine gençlerin tepkisiyle çıkan gerginliğe polis müdahale etti.
Zabıta ekipleri gençleri uyararak yardım bahanesiyle insanlardan para toplamanın kanunlara aykırı olduğunu söyledi.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Şubat 2021
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Erzurumspor
|24
|25
|16. Konyaspor
|22
|24
|17. Kayserispor
|23
|24
|18. Başakşehir
|23
|24
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Altınordu
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|20
|36
|7. Altay
|20
|35
|8. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Real Madrid
|22
|46
|3. Barcelona
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16