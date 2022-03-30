Kahramanmaraş'ta "erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı" toplantısı

"Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele il eylem planı" toplantısı Kahramanmaraş Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Necip Fazıl Kısakürek toplantı salonunda Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleşti.



Coşkun, Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda düzenlenen "Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı" programında yaptığı konuşmada, erken yaşta evlilikler nedeniyle çocukların sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimleri olumsuz yönde etkilendiğini, sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam edemediklerini söyledi.



Bu tür evliliklerin mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:



"Çocuklarımız kendi seçimlerini yapabilecek güce sahip olmalı, kiminle ve ne zaman evleneceklerine karar verecek bir yaşta olmalarıdır. Ne yazık ki birçok ülke gibi bizim ülkemizde de, erken yaşta evlilikler nedeniyle çocuklarımızın sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor, sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri zorlaşıyor. Bizlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, çocuklarımızın korunması için toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor ve yapmaktayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza karşı her türlü istismarın önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarımızı hızlandıracak, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliği ve kapasitesini arttırmak için el birliğiyle gayret göstereceğiz."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya'da erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda TÜİK verilerinde Kahramanmaraş’ın ilk 11'de yer aldığını belirti.



İl Müdürü Kaya, Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesi geleceğin eğitimli, güçlü kadınlarına yapılmış en büyük haksızlık olduğunu söyledi.



"Bu evliliklerin önüne geçebilmek, çocuklarımızı koruyabilmek adına farklı hedef gruplara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmasına yoğunlaşarak, çocuklarımızın rol model ebeveynler tarafından yetiştirilmelerine yönelik faaliyetlerde bulunmaktayız." ifadesini kullanan Kaya, şunları kaydetti:

"2021 Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine göre İlimizde toplam evlilik sayısının 8 bin 741, 16-17 yaşında evlenen kız çocuk sayısının 511, toplam evlilikler içinde kız çocuklarının evlenme oranının %5,85 ve erken yaşta evlilik sıralamasında ilimizin 11. sırada olduğu tespit edilmiştir.

Malumları olduğu üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan İl Bazlı Erken Evlilik Verileri Tablosu yayınlandı. Bu yayınlanan tabloda özellikle ilk 20 ilde erken yaşta evlilik olgusunun bir sorun olarak devam etmemesi adına İl Eylem Planını hazırlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Valiliğimiz himayesinde gerçekleştireceğimiz, 2022-2024 yıllarını kapsayacak olan "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı" çalıştayımız için, paydaşlıklarından dolayı teknik kurul üyelerimize, kamu kurum temsilcilerimize konuya vermiş olduğu önem ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Toplantıya Onikişubat kaymakamı Serkan Keçeli, kurum temsilcileri katıldı.