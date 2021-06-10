Kahramanmaraş'ta eş zamanlı dev operasyon!

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak Özel Harekat Polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda O.Ş.,M.C.,M.A.,T.Ö.,İ.Y. ve A.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen 6 kişiden 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol kararı verildi.