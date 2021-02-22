Kahramanmaraş'ta esnaf kendini tavana asarak intihar etti
Kahramanmaraş'ta esnaf kendini dükkanının tavanına asarak intihar etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 12:56 22.02.2021, 18:00
Kahramanmaraş’ta cep telefonu satışı yapan bir esnaf işyerinde kendini saraka intihar etti. Alınan bilgiye göre, talihsiz olay Trabzon Caddesindeki bir iş yerinde yaşandı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, sabah dükkanı açan işyeri personeli, iş yerinin depo bölümünde patronu Ö.N.’yü ölü olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ö.N.’nin iple kendini tavana asarak, yaşamına son verdiği belirledi. Ö.N’nin dün gece işyerine geldiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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