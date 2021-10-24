Kahramanmaraş'ta ev almak isterken mağdur oldular!

Evim Mağdurları Platformu Kahramanmaraş Grubu bu duruma sessiz kalmayarak Özel İdare İş Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

54 binin üzerindeki mağdur olan vatandaşlar adına konuşan Kahramanmaraş grubu üyeleri hakları olan paranın yeniden kendilerine verilmesini istediler.