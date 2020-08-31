Kahramanmaraş'ta ev yangını!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ 31.08.2020, 07:45
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Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairenin yatak odasında, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev içerisindeki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
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