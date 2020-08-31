Kahramanmaraş'ta ev yangını!

Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairenin yatak odasında, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.



Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev içerisindeki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.