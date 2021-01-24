Kahramanmaraş'ta ev yangını maddi hasara neden oldu

Alınan bilgiye göre, kırsal Kızılseki Mahallesinde Mustafa Arıkmert'e ait ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.