Kahramanmaraş'ta ev yangını maddi hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2021, 16:27
Alınan bilgiye göre, kırsal Kızılseki Mahallesinde Mustafa Arıkmert'e ait ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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