Kahramanmaraş'ta ev yangını söndürüldü
Dumandan etkilenen bir kişi ayakta tedavi edildi
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2020, 01:08
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Menderes Mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.
Evdekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bir kişi de ayakta tedavi edildi.
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