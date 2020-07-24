Kahramanmaraş'ta ev yapımı salça sezonu başladı!

Kahramanmaraş’ın olmazsa olmazları arasında yerini alan ve her yemekte mutlaka kullanılan ev yapımı özel salçalar tarihi kapalı çarşıda görücüye çıktı

Özellikle yemeklere lezzet katan ve kahraman şehrin tarihini yansıtan ev yapımı özel salçalar şimdilerde yoğun ilgi görüyor.

Salçayı evinde yapamayanlar ise fabrikasyon salçalar yerine tarihi kapalı çarşıdaki esnafları tercih ediyor.