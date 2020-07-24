Kahramanmaraş'ta ev yapımı salça sezonu başladı!
Kahramanmaraş'ta biber sezonunun açılmasıyla birlikte ev salçaları tezgâhlardaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2020, 10:20 24.07.2020, 10:28
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Kahramanmaraş’ın olmazsa olmazları arasında yerini alan ve her yemekte mutlaka kullanılan ev yapımı özel salçalar tarihi kapalı çarşıda görücüye çıktı
Özellikle yemeklere lezzet katan ve kahraman şehrin tarihini yansıtan ev yapımı özel salçalar şimdilerde yoğun ilgi görüyor.
Salçayı evinde yapamayanlar ise fabrikasyon salçalar yerine tarihi kapalı çarşıdaki esnafları tercih ediyor.
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