Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü!
Afşin'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 14:59
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Alınan bilgiye göre, Hüyüklü Mahallesinde Durmuş Ali Özarslan’a ait evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Evin ikinci katındaki mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afşin İtfaiye Şubesi ekipleri yangını kısa sürede kontrol aldı.
Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.
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