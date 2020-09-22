Kahramanmaraş'ta evde mahsur kalan iki kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Kahramanmaraş'ta eşi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadın ve arkadaşını itfaiye ekipleri kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2020, 15:28 22.09.2020, 19:54
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Tartıştığı eşi tarafından, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki evine kilitlendiğini öne süren S.A. durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan evde S.A. ile arkadaşı B.D'nin mahsur kaldığını görerek, itfaiyeden yardım istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle apartmanın ikinci katındaki balkona ulaşarak, evde mahsur kalan iki kadını kurtardı.
S.A. ve B.D. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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