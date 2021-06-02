Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2021, 17:04
Edinilen bilgiye göre, Jandarma asayiş ve KOM ekipleri ilçeye bağlı Emiroğlu Mahallesinde ve mısır tarlalarında yapılan aramalarda M.M’nin (43) evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirledi.
Evin bahçesinde bulunan 23 adet kenevir bitkisine el koyan ekipler, M.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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