Kahramanmaraş'ta evinin çatısında kenevir yetiştiren kişi jandarmadan kaçamadı

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kizirli Mahallesi’nde A.K.’nin (21) ikametinde ve çevresinde yapılan aramada 41 kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri A.K. hakkında yasal işlem başlattı.