Kahramanmaraş'ta evlenmek isteyen çiftler tercihlerini değiştirmeye başladı!

Evlenmek isteyen çiftler, yükselen altın fiyatları karşısında imitasyon altınlara yöneldi.



Düğün sezonunun yaklaşması ve yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek olan çiftler ve aileleri çevresine mahcup olmamak için takı olarak Çin ve Dubai’de üretilen imitasyon ürünleri almaya başladı.



İmitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısında satılıyor.