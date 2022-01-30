Kahramanmaraş'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2022, 14:38
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçukur Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta kaynak makinesi, 15 kilogram kablo, matkap, av tüfeği, ağaç testeresi, 2,5 litre benzin ile bakır ve alüminyum materyaller ele geçirildi.
Araçtaki M.G, A.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinde araçtaki malzemeleri iki evden çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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