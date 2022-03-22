Kahramanmaraş'ta evli çift sobadan sızan gaz nedeniyle öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 09:33 22.03.2022, 09:39
Bahçelievler Mahallesi, Gürbüz Turak Caddesi'nde Hasan Bulut (78) ve eşi Ayşe Bulut (82) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Ayşe Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Hasan Bulut ise ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hasan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı çiftçin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.
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