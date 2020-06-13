Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü! ''Daha önce insanların başına düştüğü de oldu''
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın dış cephe kaplaması, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2020, 08:14 13.06.2020, 20:02
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki apartmanın dış cephe kaplaması, rüzgar nedeniyle koptu. Kaplama, kimsenin bulunmadığı sırada kaldırıma düştü.
İtfaiye ekipleri, binadaki tehlike oluşturan dış cephe kaplamalarını merdivene çıkarak söktü.
Bu sırada bazı vatandaşlar, ekiplere yardımcı oldu.
Apartman görevlisi Resul Tepe, yaklaşık 2,5 yıldır bu sorunu yaşadıklarını belirtti.
Binadaki kaplamanın insanlar için tehlike oluşturduğunu anlatan Tepe, "Daha önce insanların başına düştüğü de oldu." dedi.
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