Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü!

Şans eseri o sırada yolun boş olması büyük bir faciayı önledi. Alınan bilgiye göre freni patlayan kamyon hızla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nı dikey geçerek önce orta refüjdeki elektrik direğine sonra da bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.