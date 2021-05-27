Kahramanmaraş'ta farelerden kurtulmak isteyen kişi evini yaktı
Kahramanmaraş’ta farelerden kurtulmak isteyen bir vatandaş, evini ateşe verdi.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2021, 14:48
Olay, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi 8. Sokak üzerinde ikamet eden 41 yaşındaki F.K, ikametinde farelerden kurtulmak isterken evini ateşe verdi.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Mayıs 2021
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:08
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü