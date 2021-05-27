Kahramanmaraş'ta farelerden kurtulmak isteyen kişi evini yaktı

Olay, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi 8. Sokak üzerinde ikamet eden 41 yaşındaki F.K, ikametinde farelerden kurtulmak isterken evini ateşe verdi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.