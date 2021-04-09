Kahramanmaraş'ta feci kaza! 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü yönetimdeki otomobil yüklü çekici seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

