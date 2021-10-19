Kahramanmaraş'ta feci kaza !

Kahramanmaraş’ta okul çıkışı yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi, Kadir Paşa Bulvarı üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye çarparak yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.