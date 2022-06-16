Kahramanmaraş'ta feci kaza!
Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kadın olduğu öğrenilen kişi, kazada yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2022, 15:41 16.06.2022, 18:47
Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde, meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BZ 132 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaşa çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardında yaya Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle Necmettin Erbakan Bulvarı yönünde Trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süre kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken, trafik normale döndü.
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