Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kalp krizi geçiren hastayı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Gamber G. (46) idaresindeki 46 E 7184 plakalı ambulans ile Fatih Emre Y.(19) idaresindeki 46 E 2538 plakalı otomobil Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında çarpıştı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada sürücülerle birlikte ambulansta bulunan sağlık personelleri Ahmet Can H. (22) ve Kardelen Y. (21) ile kalp krizi geçiren hasta Mustafa ve eşi Güllü K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren hasta başka bir ambulans ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.