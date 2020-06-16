Kahramanmaraş'ta feci kaza! Kaza anı kamerada
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2020, 16:28
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Hüseyin Ş. idaresindeki 46 VK 373 plakalı otomobil ile Doğan K.'nın kullandığı 46 T 3266 plakalı araç Yunus Emre Mahallesi, Çeçenistan Caddesi ile Hacı Esat Efendi caddesi kavşağında çarpıştı.
Kontrolden çıkan ticari aracın devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazada sürücüler yara almazken, devrilen ticari araçta bulunan yolcu yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının tedavisi sürüyor.
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