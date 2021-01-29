Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 02:00
Olay gece saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Elektrikli bisikletten yola savrulan M.H karşı yönden gelen otobüsün altında kalarak can verdi. Elektrikli bisiklet ile seyir halinde iken park halinde minibüsün açılan kapısına çarparak yola savrulan M.H. karşı yönden gelen otobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan M.H Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.H Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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