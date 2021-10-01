Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı
Kahramanmaraş’ta Madalyonlu kavşağın alt girişinde otomobil elektrik direğine çarptı.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2021, 16:12 01.10.2021, 17:48
Kayseri yolu üzerinde istikamet eden araç bir anlık sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Araç çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçti.
Kaza da korkulan olmazken maddi hasar meydana geldi.
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