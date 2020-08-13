Kahramanmaraş'ta feci kaza! Sürücü iki araca çarparak durabildi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde 46 NE 721 plakalı motor sürücüsü Tekerek yolu İsmet Karaokur Bulvarında önce park halindeki araca ardından da seyir halinde ki araca çarparak durabildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.08.2020, 14:11 13.08.2020, 16:49
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Çarpmanın etkisiyle motordan savrulan sürücü başını yere vurarak yaralanmış.
Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı ardından hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
HABER – EMRE ATAÇ
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