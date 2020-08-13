Kahramanmaraş'ta feci kaza! Sürücü iki araca çarparak durabildi

Çarpmanın etkisiyle motordan savrulan sürücü başını yere vurarak yaralanmış.

Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı ardından hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER – EMRE ATAÇ