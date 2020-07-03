Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre 46 VA 221 plakalı hafif ticari araç Kayseri yolu ağcalı kavşağı alt geçitinde kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahele olay yerinden başka hasta taşıyan 112 acil servis ekipleri müdahele etti.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iftiaye ekipleri araçta yanma meydana gelmemesi için çalışma yaptı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.