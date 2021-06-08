Kahramanmaraş'ta feci olay! Kamyon tekerinin altında kaldı

Olay, sanayi sitesinde meydana geldi. Meydana gelen olayda bir kamyonun dingil aksamındaki arızayı tamir etmek isteyen usta, tekerin üstüne düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 YNJ 97 plakalı damperli kamyonun, dingil aksamında arıza çıktı. Sürücü A.B., arızayı gidermek için kamyonunu T.G. isimli tamircinin işyerine getirdi. T.G, arızaya müdahale etmek için kamyonun altına girdi. Kamyonun kontak anahtarının çevrilmesi sırasında sistem bir anda devreye girerek havada olan dingil tekerini yere indirdi. T.G., tekerin altında kalarak yaralandı. Yaralı tamircinin yardımına çevredeki esnaflar ve vatandaşlar koştu. Tekerin altından çıkarılan talihsiz usta, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı tamircinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.