Kahramanmaraş'ta feci olay! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, ahırdaki hayvanlarına bakım yapmak için evden çıktığı sırada dengesini kaybederek düştüğü belirtilen 74 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 14:43
Nurhak’ta hayvanlarına bakım yapmak için yaklaşık yüz metre mesafedeki ahıra giden 74 yaşındaki Ali Ceritli, fenalaşarak yere düştü.
Komşularının yerde yattığını fark etmesi üzerine durumu bildirdikleri 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesine kaldırılan Ceritli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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