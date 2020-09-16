Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 7 yıl 6 ay ceza ile aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, firari FETÖ/PDY üyelerine yönelik takip ve araştırmaları sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranması bulunan Elif A. il merkezinde saklandığı tespit edilen adreste yakalandı. Yakalanan kişinin eski tarihte örgütle iltisaklı bir kurumda çalıştığı ve silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.

Elif A. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.